Galatasaray'ın İsveçli gözdesinden transfer mesajı!

'ın transfer gündeminde yer alan ve bonservisi elinde bulunan İsveçli orta saha, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Son olarak PAOK ile görüşen ancak anlaşamayan Wernbloom, ''Kariyerimde ilk kez bonservisim elimde. Yeni bir maceraya hazırım. Bu yüzden CSKA Moskova'dan ayrıldım. Bazen hayatınızda zor kararlar vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Moskova'da iyi zaman geçiriyordum ama böyle bir karar vermek zorundaydım.'' dedi.Eski takımı AZ Alkmaar'ın ilgisi hakkında da konuşan İsveçli futbolcu, ''Şu an için Hollanda'ya dönmeyi düşünmüyorum. Sadece oğlumu ne kadar harika bir ülkede doğduğunu göstermek için gelmek istiyorum.'' şeklinde konuştu.Galatasaray adına futbolcu izleyen Elmander de tecrübeli futbolcu için olumlu rapor verdi. Wernbloom ile Lazio ve PAOK da ilgileniyordu. Hatta tecrübeli oyuncu PAOK'un davetiyle Yunanistan'a gitti. Ancak İstanbul'da yaşamaya sıcak bakan eşi, imza atmasını engelledi.