ROMA PUSUDA

Adı Galatasaray ile anılan Interli stoper Joao Miranda'ya Paris Saint-Germain'in de talip olduğu belirtildi.Fransa basınında yer alan haberde; PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in rotasyonda yer alacak tecrübeli bir stoper istediği ve Sportif Direktör Antero Henrique'nin de bu talep üzerine Brezilyalı stoper Miranda için İtalya'ya giderek görüşmeler yaptığı kaydedildi.Corriere dello Sport'ta yer alan haberde ise Joao Miranda'nın yeni bir macer aradığını Inter yönetimine ilettiği ve PSG'den gelen teklife çok sıcak bakacağı ifade edildi.Öte yandan Roma Sportif Direktörü Monchi'nin de, Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmak istediği, transer sezonunun açılmasının ardından teklifini İnter'e ileteceği de haberin detaylarında aktarıldı.2015 yazından bu yana Inter'de oynayan 34 yaşındaki Miranda, 13 milyon Euro bonservisle Atletico Madrid'den transfer olmuştu.