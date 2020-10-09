Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çok çaba sarf ettiği orta saha oyuncusu Jakub Moder, İngiltere Premier Ligi'nin yolunu tutmuştu.



Lech Poznan'da oynayan 21 yaşındaki Polonyalı futbolcu, 11 milyon Pound bonservis bedeliyle Brighton'a 5 yıllık imza atmıştı. Polonya Ligi'nden yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu unvanını elde eden genç oyuncu, rüya gibi bir hafta yaşıyor.



Transferinin ardından Moder, önceki gün ülkesinin milli formasını ilk kez 11'de giydi. 2. kez milli olma heyecanını yaşayan Moder, Finlandiya'yı 5-1 yendikleri karşılaşmada ilk asistini de yaptı, futboluyla alkış topladı.







