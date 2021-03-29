Galatasaray'ın istatistikleri kusursuz, sonuçları eksik

Galatasaray, son süreçte iki mağlubiyet, bir beraberlik ve bir galibiyet alırken, topla oynamada ve baskıda ezici üstünlüğü vardı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın istatistikleri kusursuz, sonuçları eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2021 10:09
Galatasaray son dört maçında sekiz puan kaybetti ve zirve yarışında fırsatı kullanamadı.

Galatasaray'ın son dört maçında dikkat çeken ve rakamlarla ters sonuçlar doğuran durumlar ortaya çıktı. Aslan'ın dört maçlık dilimdeki topla oynama yüzdesi 63'ü düşmedi. A.Gücü maçı dışında çift haneli şutlar atıldı, pas yüzdesi de yüksekti ancak bu baskı ve oyun üstünlüğü tabelaya yansımadı.

Alanyaspor ezber bozdu

Geçelim hem Terim'i tanıyanlar için hem de tabela açısından şaşırtıcı bir fark oluşturan diğer maça. Aslan bu dört maçın iki hafta öncesinde Alanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. O mücadelede G.Saray'ın topla oynama yüzdesi sadece 28. Atılan şut 8 ama kaleyi bulan tek isabetli şut golle sonuçlanıyor. Bazen tek kale oyun galibiyet getirmezken bazen az ve öz oyun hedefe ulaştırıyor.

GALATASARAY'IN SON DÖRT MAÇI


Rakip    Skor  Topla Oynama Oranı  Şut
Ankaragücü (D) 2-1 % 67  8
Sivasspor 2-2 % 65 17
Kayserispor (D) 0-3 % 63 18
Çaykur Rizespor 3-4 % 63 10




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.