Galatasaray'ın istatistikleri kusursuz, sonuçları eksik

Alanyaspor ezber bozdu

Rakip Skor Topla Oynama Oranı Şut Ankaragücü (D) 2-1 % 67 8 Sivasspor 2-2 % 65 17 Kayserispor (D) 0-3 % 63 18 Çaykur Rizespor 3-4 % 63 10

Galatasaray son dört maçında sekiz puan kaybetti ve zirve yarışında fırsatı kullanamadı.Galatasaray'ın son dört maçında dikkat çeken ve rakamlarla ters sonuçlar doğuran durumlar ortaya çıktı. Aslan'ın dört maçlık dilimdeki topla oynama yüzdesi 63'ü düşmedi. A.Gücü maçı dışında çift haneli şutlar atıldı, pas yüzdesi de yüksekti ancak bu baskı ve oyun üstünlüğü tabelaya yansımadı.Geçelim hem Terim'i tanıyanlar için hem de tabela açısından şaşırtıcı bir fark oluşturan diğer maça. Aslan bu dört maçın iki hafta öncesinde Alanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. O mücadelede G.Saray'ın topla oynama yüzdesi sadece 28. Atılan şut 8 ama kaleyi bulan tek isabetli şut golle sonuçlanıyor. Bazen tek kale oyun galibiyet getirmezken bazen az ve öz oyun hedefe ulaştırıyor.