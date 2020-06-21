Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında zirve takipçisi Galatasaray Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Alper Ulusoy. Maç öncesinde Galatasaray'ın 50 puanı bulunurken Gaziantep FK'si 33 puanı bulunuyor.Galatasaray'da bir çok eksik oyuncu bulunuyor. Ayağında kırık olan Muslera'nın yanı sıra Andone kadroda yok. Öte yandan cezalı olan Adem Büyük ile Donk sahada olamayacak. Gaziantep FK'da ise Junior Morais cezası nedeniyle forma giyemeyecek.Okan KocukMarianoAhmet ÇalıkLeminaSaracchiSeriBelhandaEmre AkbabaFeghouliOnyekuruFalcao.GünayPapyToscaMehmet ErdemOğuz CeylanKana BiyikGüray VuralKenan ÖzerJeffersonMaximKayodeGalatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.Ligde 33 puana sahip, geçen haftayı 9. sırada tamamlayan Gaziantep FK, İstanbul deplasmanında puan alarak alt sıralarla olan farkı açmayı hedefliyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.