Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, transferde hız kesmiyor. G.Saray, M. City'nin stoperi Eliaquim Mangala için girişimlerini sürdürüyor.Mangala'nın, Manchester City'den yıllık 4 milyon euro net ücret aldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun 6 aylık maliyetinin menajerlik ücreti, prim ve bonuslarla birlikte yarım sezon için 2.5 milyon euro olduğu iletildi.Fatih Terim'in istediği stoperlerden biri olan Fransız oyuncunun maliyetinin düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor. 27 yaşındaki başarılı oyuncu ile İnter de yakından ilgileniyor.