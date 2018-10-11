"UEFA'NIN İSTEDİĞİ HER KISTASI YERİNE GETİRİYORUZ"

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.Geçtiğimiz sezonun sonunda Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde UEFA'yla 4 yıllık bir anlaşma imzalayan ve gerekli yaptırımlara tabi tutulan Galatasaray'ın dosyasının yeniden açılması camiada huzursuzluğa neden oldu. Verilen kararı yeniden incelemeye alan Avrupa futbolunun patronu, başkan Mustafa Cengiz'i görüşmeye çağırdı.Çarşamba akşam saatlerinde İsviçre'ye giden Cengiz ise bugün UEFA yetkilileriyle görüşecek. Ancak dosyanın tekrar gözden geçirilmesi kararı alındıktan sonra toplanan Sarı-Kırmızılı yönetimin içi rahat…Habertürk'ün haberine göre durum değerlendirmesi yapan idarecilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, "Galatasaray'ı sıkıntıya sokacak en ufak bir karar çıkmayacaktır. UEFA diğer bazı kulüplere eşit olduğunu ispatlamak amacıyla bizim dosyamızı usulen görüşecek. Yapılan 4 yıllık anlaşmanın bozulması mümkün değil. Getirilen yaptırımlarda da aleyhte bir değişiklik olmaz. Şu anda UEFA'nın şart koştuğu her kıstası yerine getiriyoruz. Mali tablomuz UEFA'ya verdiğimiz sözü tutmaya yönelik ilerliyor. Herhangi bir aşım gerçekleşmedi. Bu yüzden karar aynı şekilde çıkacaktır" ifadelerini kullandıkları kaydedildi.UEFA, 13 Haziran'da Galatasaray'a finansal fair play kuralları kapsamında para ve futbolcu sayısı kısıtlama cezası vermişti. UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyurulmuştu.