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Galatasaray'ın Herny Onyekuru planı!

İşte Galatasaray teknik heyetinin Nijeryalı forvet Henry Onyekuru planları: Nijeryalı forvet dün idmanda fırtına gibi esti ve 6 gol attı. Fatih Terim ve ekibi geçen sezon zorlandıkları deplasmanlarda Onyekuru'nun hızı ve golcülüğüne güveniyor.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın Herny Onyekuru planı!
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18 Temmuz 2018 05:17
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru sarı-kırmızılı takıma ısınmaya başladı. Dünkü idmanda dar alanda yapılan çift kale maça attığı 6 golle damgasını vuran ve iki şutu da direğe takılan Onyekuru, Fatih Terim ve yardımcılarından tam not aldı. İşte teknik heyetin 21 yaşındaki Nijeryalı genç yetenekle ilgili görüşleri:

1- Topsuz alanda çok hızlı. Bu özelliği ile geçen sezon zorlandığımız deplasman maçlarında çok işimize yarayacak.

2- Geçen sezon Gomis'e sadece Rodrigues yardımcı oldu. Onyekuru skor olarak katkı yapacak. Hem Gomis'i besleyecek hem de Gomis'in arkasında ikinci forvet görevini üstlenecek.

3- "Rodrigues'ten daha hızlı" olarak tanımlanan Onyekuru top tekniği ve pas kalitesi hücum hattında fark yaratacak.

Teknik heyet, Rodrigues'le kıyaslama yaptığında Onyekuru'yu topsuz alandaki hızı ile ön plana çıkarsa da Nijeryalı yıldız takım içinde asıl Belhanda-Feghouli ikilisi için tehdit! Fatih Terim özel olarak görüştüğü ve "Senin sezonun olacak" diyerek motive ettiği Rodrigues'i ilk 11'den kesmeyi düşünmüyor.



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