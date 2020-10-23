Galatasaray'ın Henry Onyekuru ve Garry Rodrigues hazırlığı

Ryan Babel ve Arda Turan'dan beklediği verimi elde edemeyen Galatasaray, yaz döneminde isteyip de gerçekleştiremediği transferleri bitirmek için gözünü devre arasına çevirdi.



ONYEKURU VE RODRIGUES...



Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yine tanıdık isimler var. Monaco'da şans bulamayan ve son iki maçta kadroya alınmayan Henry Onyekuru liste başı. Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleşecek. Listedeki diğer isim Garry Rodrigues. Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği yıldız futbolcunun bonservisi Al İttihad'de bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyla anlaştığı öğrenilen Galatasaray, kiralama konusunda Arap kulübüyle masaya oturacak.



ÖNCE FEGHOULI SATILACAK



Teknik patron Fatih Terim, başta orta sahanın merkezi olmak üzere birkaç bölgeye daha takviye yapılmasını istiyor. Bununla ilgili olarak da yine yaz dönemindeki konu gündeme gelecek: Oyuncu satışı! Gözden çıkarılan ilk oyuncu Sofiane Feghouli. Cezayirli yıldızın bir Arap kulübüne satılması için menacerine tam yetki verildi.



SADECE ARAPLAR İLGİLENİYOR



3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücret alan tecrübeli futbolcunun maaşında indirimi kabul etmemesinden dolayı, sadece Arap kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği ifade ediliyor. Yönetim, değerlendirmek için menacerlerden resmi teklifleri bekliyor.



