Galatasaray'ın hedefindeki maestro; Travnik...

G.Saray bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon takıma Lu gibi gelecek vaat eden gençleri takıma kazandıran scout ekibi bu kez de gözünü Çekya'nın Jablonec takımında forma giyen Michal Travnik'e çevirdi.Scout ekibi tarafından bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenen Çek futbolcu performansıyla göz doldurdu. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu takımının gözbebeği oldu.Jablonec'te 4 sezondur oynayan Michal Travnik bu sezon 26 maçın tamamında ilk 11'de yer alırken fileleri 10 kez havalandırdı. Gole yakın bir oyuncu olan Çek yıldız her geçen gün kendini geliştirmeyi başardı.Galatasaray Yönetimi 11 milyon euroluk teklifler alan sezon sonunda Belhanda'yı satmayı kafasına koydu. Bu oyuncunun yerine Travnik'i listenin en başına koyan yönetim scout ekibinin vereceği son rapordan sonra kararını verecek.24O.SAHAÇEK CUM.Jablonec (Çek Cum.) Slovacko (Çek Cum.)24 yaşındaki Travnik orta sahada maestro gibi çalışırken istikbal vaat ediyor.