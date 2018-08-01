Galatasaray'ın hedefindeki golcü CSKA'ya gitti!

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova, Uruguaylı golcü Abel Hernandez'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Rus temsilcisinin resmi yayın organından yapılan açıklamada "Hoşgeldin Hernandez" yazısı ile Uruguaylı golcüye dair bilgiler yer aldı.
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız golcü 3 yıl Rus ekibinde forma giyecek.
Son olarak İngiltere Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Hernandez, Ligde çıktığı 49 maç 9 gol 4 asistlik performans göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Rus temsilcisinin resmi yayın organından yapılan açıklamada "Hoşgeldin Hernandez" yazısı ile Uruguaylı golcüye dair bilgiler yer aldı.
Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki yıldız golcü 3 yıl Rus ekibinde forma giyecek.
Son olarak İngiltere Ligi ekiplerinden Hull City forması giyen Hernandez, Ligde çıktığı 49 maç 9 gol 4 asistlik performans göstermişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın