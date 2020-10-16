Galatasaray'ın hedefi: "Yeni Zlatan!"

"Artık geleceğe yatırım yapacağız" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ibrahimovic potansiyeli gördüğü 21 yaşındaki Jonas Wind'in takıma kazandırılmasını istedi.

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Galatasaray'ın hedefi: 'Yeni Zlatan!'
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16 Ekim 2020 09:16
Avrupa futbolunu yakından takip eden Fatih Terim'in yeni favorisi Danimarka Milli Takımı… Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda başarı kazanacağına inanıyor. Bu yüzden maçlarını sürekli takip ediyor. Nitekim, Danimarka son iki maçında önce İzlanda'yı (3-0) sonra da İngiltere'yi (1-0) deplasmanda yendi.

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"Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind. Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, İbrahimovic potansiyeli var. Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de yönetimden, gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti. Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.



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