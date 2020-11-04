Galatasaray'ın hedefi milli araya kayıpsız girmek!

Süper Lig'e harika başlayan ve 2'de 2 yapan Galatasaray, sonrasında 3 maç galibiyet hasreti çekmişti.



Sarı-Kırmızılılar daha sonra ise Erzurum ve Ankaragücü galibiyetleriyle üst üste 2 mücadelede 6 puanı kaptı.



Fatih Terim, şimdi de hafta içi Avrupa Ligi oynayacak Sivasspor'a karşı deplasmanda iyi oyunla birlikte takımından galibiyet bekliyor.



Hazırlıklarını dünkü idmanla sürdüren Cim Bom'da Terim, ilk kez bu sezon üst üste 3 maçı kazanarak, milli araya hasarsız girmeyi amaçlıyor.