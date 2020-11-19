Yaz transfer dönemini rakiplerinin aksine daha sakin geçiren ve bu nedenle hem camianın hem de taraftarların tepkisiyle karşılaşan Galatasaray yönetimi, ocak ayındaki ara transfer döneminde nokta atışı yapmayı hedefliyor.



Kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bu amaçla şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar öncelikle savunmaya ve hücum hattına takviye yapmak istiyor. Bu bölgeler için iki futbolcunun adı ön plana çıkarken bunlardan ilki Macaristan Milli Takımı'nın stoperi Attila Szalai.



Diğeri ise A Milli Takımımız'ın yıldız oyuncularından Kenan Karaman.



Szalai'nin 3 yıl daha mukavelesi var



Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Attila Szalai için kulübün vakit kaybetmeden devre arası hamle yapmak istediği ortaya çıktı. Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limasol'da forma giyen ve Macaristan Milli Takımı'nın asları arasında yer alan 22 yaşındaki stoper performansı ile sınıfı geçti. Teknik heyetin de beğendiği ve kulübü ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan Macar futbolcuyu Galatasaray en uygun bonservis maliyeti ile kadrosuna katmak için ara transferde harekete geçecek.



Kenan'ın Fortuna'da son yılı



Hücum bölgesinde alternatifleri arttırmak adına temaslar sürerken sarı kırmızılıların gözde ismi ise Kenan Karaman! Sarı kırmızılılar Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kenan'ı devre arasında renklerine katmak istiyor. A Milli Takım forması ile de yıldızını parlatan Rusya maçında da ilk golü kaydeden Kenan için Galatasaray bu kez geç kalmak istemiyor. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu için ocak ayında görüşmelere başlayacak ve kulübünün tavrına göre transfere yön verecek.





