Galatasaray'ın hedefi Alan için flaş gelişme! Flamengo devreye girdi

Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Alan için sıcak bir gelişme yaşandı. Bir dönem Vagner Love için de devrede olan Flamengo'nun Alan için girişimlere başladığı ortaya çıktı.
Brezilya basınında yer alan haberde Flamengo'nun Guangzhou'dan ayrılan ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Alan için devrede olduğu belirtildi. Flamengo, Alan'ın transferi için Galatasaray ile rekabet içine girerken, Brezilya basınına göre Alan Brezilya yerine Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek istiyor.
Fatih Terim'in kadrosuna görmek istediği Alan için geçtiğimiz günlerde Çin basınında da önemli bir iddia ortaya atılmış ve golcü oyuncunun birkaç gün içerisinde Galatasaray'a transfer olacağı ifade edilmişti.
ALAN'DAN 65 MAÇTA 37 GOL 17 ASİST
Kariyerinde Fluminense, Salzburg gibi kulüpler de olan Alan, Ocak 2015'te 11.1 milyon Euro karşılığı Guangzhou'ya transfer olmuştu. Alan, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 65 maçta 37 gol atıp 17 asist yaptı.
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Brezilya basınında yer alan haberde Flamengo'nun Guangzhou'dan ayrılan ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Alan için devrede olduğu belirtildi. Flamengo, Alan'ın transferi için Galatasaray ile rekabet içine girerken, Brezilya basınına göre Alan Brezilya yerine Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek istiyor.
Fatih Terim'in kadrosuna görmek istediği Alan için geçtiğimiz günlerde Çin basınında da önemli bir iddia ortaya atılmış ve golcü oyuncunun birkaç gün içerisinde Galatasaray'a transfer olacağı ifade edilmişti.
ALAN'DAN 65 MAÇTA 37 GOL 17 ASİST
Kariyerinde Fluminense, Salzburg gibi kulüpler de olan Alan, Ocak 2015'te 11.1 milyon Euro karşılığı Guangzhou'ya transfer olmuştu. Alan, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 65 maçta 37 gol atıp 17 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın