Galatasaray'ın hedefi Alan için flaş gelişme! Flamengo devreye girdi

ALAN'DAN 65 MAÇTA 37 GOL 17 ASİST

'ın transfer gündeminin bir numaralı ismiiçin sıcak bir gelişme yaşandı. Bir dönemiçin de devrede olan'nun Alan için girişimlere başladığı ortaya çıktı.Brezilya basınında yer alan haberde'nunu'dan ayrılan ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiğiiçin devrede olduğu belirtildi. Flamengo, Alan'ın transferi için Galatasaray ile rekabet içine girerken, Brezilya basınına göre Alan Brezilya yerine Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek istiyor.Fatih Terim'in kadrosuna görmek istediği Alan için geçtiğimiz günlerde Çin basınında da önemli bir iddia ortaya atılmış ve golcü oyuncunun birkaç gün içerisinde Galatasaray'a transfer olacağı ifade edilmişti.Kariyerinde Fluminense, Salzburg gibi kulüpler de olan Alan, Ocak 2015'te 11.1 milyon Euro karşılığı Guangzhou'ya transfer olmuştu. Alan, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 65 maçta 37 gol atıp 17 asist yaptı.