Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Sparta Prag'dan ayrılıyor

Galatasaray'a imza atması beklenen Semih Kaya'nın Sparta Prag'dan ayrılması kesinleşti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Sparta Prag'dan ayrılıyor
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12 Mayıs 2020 18:36
Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, katıldığı bir televizyon programında önümüzdeki sezon Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Semih Kaya'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı.

Rosicky, sözleşmesi biten birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını belirtirken, "Birçok oyuncunun sözleşmesi bitiyor ve büyük değişiklikler olacak. Sadece, Kanga'nın kalmasını istediğimizi söyleyebilirim. Onun yüzde 100 ayrılacağını söylemek zor olur" dedi.

BİR DÖNEM KİRALIK OYNADI

2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.

23 kez milli olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta oynadı ve 2 kez ağları sarstı.

*Tomas Rosicky, yayına maskeyle katıldı.


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