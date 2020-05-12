Galatasaray'ın gündemindeki Semih Kaya, Sparta Prag'dan ayrılıyor

BİR DÖNEM KİRALIK OYNADI

Sportif Direktörü, katıldığı bir televizyon programında önümüzdeki sezon'a geri döneceği konuşulan Semih Kaya'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı.Rosicky, sözleşmesi biten birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını belirtirken, "" dedi.2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.23 kez milli olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 12 maçta oynadı ve 2 kez ağları sarstı.