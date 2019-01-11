İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen İspanyol golcü Fernando Llorente için eski takımı Atletico Bilbao'nun transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.İspanyol medyasında yer alan habere göre, Ocak transfer döneminde mutlaka kadroya dahil edilmesi istenilen golcü futbolcu için Bilbaolu yetkililer tüm sınırları zorlama kararı aldı.Bask ekibinin teknik direktörü Gaizka Garitano ve Sportif Direktör Rafa Alkorta, bu transfer için bir dizi görüşme gerçekleştirdi ve strateji belirlediler.Atletico Bilbao Başkanı Aitor Elizegi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,dedi ve Llorente transferinin ilk sinyallerini bu şekilde verdi.Öte yandan Bilbaolu yetkililerin eski futbolcuları Javi Martinez ve Ander Herrera ile de kısa zamanda iletişime geçeceği ve yeniden kadroya katmak için girişimlerde bulunacağı da iddia edildi.