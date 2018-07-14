Galatasaray'ın gündemindeki Laxalt için transfer açıklaması

Ligi ekiplerindenforması giyensavunmacıiçin mavi-kırmıızılı kulübün, transferde açık kapı bıraktı.25 yaşındaki sol bek için açıklama yapan İtalyan ekibinin CEO'su Perinetti, tekliflerin gelmesi halinde oyuncunun satılabileceğini, bu transferden para kazanmak istediklerini dile getirdi ve,dedi.Marsilya, Torino, Lazio, Roma, Fiorentina, Wolfsburg, Schalke, Valencia, Crystal Palace ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu bilinen Laxalt için belirlenen rakamın 20 milyon euro olduğu aktarıldı.