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Galatasaray'ın gündemindeki Laxalt için transfer açıklaması

2018 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile bir çok kulübün transfer listesine giren Laxalt için Genoa'nın CEO'su Giorgio Perinetti'den transfer açıklaması geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gündemindeki Laxalt için transfer açıklaması
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14 Temmuz 2018 16:36
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Genoa forması giyen Uruguaylı savunmacı Laxalt için mavi-kırmıızılı kulübün CEO'su Giorgio Perinetti, transferde açık kapı bıraktı.

25 yaşındaki sol bek için açıklama yapan İtalyan ekibinin CEO'su Perinetti, tekliflerin gelmesi halinde oyuncunun satılabileceğini, bu transferden para kazanmak istediklerini dile getirdi ve, ''Laxalt Dünya Kupası'nda çok iyi iş çıkardı. Bazı takımların ilgisi olduğunu biliyoruz. Biz de yönetim olarak değerlendiriyoruz. Eğer iyi bir teklif gelirse biz de Laxalt'a bir şans vermek ve transferden para kazanmak istiyoruz'' dedi.

Marsilya, Torino, Lazio, Roma, Fiorentina, Wolfsburg, Schalke, Valencia, Crystal Palace ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu bilinen Laxalt için belirlenen rakamın 20 milyon euro olduğu aktarıldı.

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