Galatasaray'ın gündemindeki 5 forvet

Ocak ayında kadrosunu kanat ve orta saha oyuncularıyla güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da, listeye bir de forvet hattı eklendi. Teknik direktör Fatih Terim, Diagne ve Falcao'nun hem performansından hem de istikrar sorunundan bir hayli rahatsız. Düzenli forma giyecek, bitirici bir santrafor takviyesi isteyen Terim'in talebi doğrultusunda yönetim harekete geçti. Ancak bu kez gündemde boştaki isimler var. Finansal Fair-Play nedeniyle sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Sarı-Kırmızılılar, hiçbir oyuncusunu göndermeyi beklemeden işi bitirmeye kararlı. Bu nedenle bonservisi elinde forvetlerle görüşmeler yapılacak. Listenin tepesinde ise tanıdık isimler var.



HEPSİ TECRÜBELİ GOLCÜLER



Bunlardan biri Mario Mandzukic... Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus'taki müthiş kariyeri sonrası gittiği Katar'da aradığını bulamayan ve boşa çıkan 34 yaşındaki Hırvat golcü, teklifleri değerlendiriyor. Akhisar'dan transfer olduğu Everton'da tutunamayan Oumar Niasse de bonservisi elinde kulüp arıyor. İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli ve Suudi Arabistan'da tutunamayan Bony de teklif bekleyen tecrübeli golcülerden bazıları. Yine Terim'in uzun süre istediği, ancak tercihini Arap kulüplerinden yana kullanan Nijeryalı forvet Ahmed Musa da artık boşta ve yeniden Galatasaray'ın radarı…



