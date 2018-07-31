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Galatasaray'ın gözü Higuain transferinde!

Milan'ın hem Juventus hem de Gonzalo Higuain ile anlaştığı ve transferin önümüzdeki günlerde resmileşeceği belirtildi. Milan'ın Higuain'i transfer etmesi durumunda Andre Silva'yı Galatasaray'a kiralayacağı notu düşüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gözü Higuain transferinde!
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31 Temmuz 2018 15:05
Gonzalo Higuian'in Milan'a transferi için geri sayıma geçildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Milan'ın hem Gonzalo Higuain hem de Juventus ile anlaşma sağladığı belirtildi. Higuain'in Roma'ya 4 yıllık imza atacağı ve sezonluk net 7.5 olmak üzere toplamda 30 milyon Euro kazanacağı ifade edildi.

Milan'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcü için Juventus'a 18 milyon Euro kiralama ücreti ödeyeceği, satın alma opsiyonunun ise 36 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Serie A'nın 2015/16 sezonunda oynadığı 35 maçta 36 gol atan ve Napoli'den Juventus'a 90 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan 'Pipita', Juventus formasıyla 2 sezonda toplam 40 gol atma başarısı gösterdi.

HIGUAIN SONRASI GALATASARAY GOLCÜSÜNE KAVUŞABİLİR!

Galatasaray'ın Andre Silva transferinin de Higuain'e bağlı olduğu ifade edildi. Milan'ın Higuain'i transfer etmesi sonrası Andre Silva'yı, Galatasaray'a kiralayacağı yazıldı. Geçen sezon 38 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan ve büyük bir potansiyeli olduğuna inanılan Andre Silva'nın Galatasaray'da hem baskı altında olacağı ve hem de üst seviyede oynayacağı, böylece Milan öncesi gelişmek için Fatih Terim ile birlikte uygun bir ortamda olacağı vurgulandı.



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