Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu

Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da 6 futbolcu karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu
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16 Nisan 2021 14:54
Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.

Cezalı durumdaki Ryan Babel ve Ryan Donk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan DeAndre Yedlin, Martin Linnes, Falcao ve koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa Muhammed kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İzmir'e gidecek kafilede şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk. 





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