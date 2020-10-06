Galatasaray'ın gözdesini Brighton kaptı!

Premier Lig ekibi Birghton, orta saha oyuncusu Jakub Moder'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gözdesini Brighton kaptı!
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06 Ekim 2020 11:53
Transferin son gününde Avrupa'da transferler adeta yağmur gibi yağdı.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Lech Poznan'dan Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Jakub Moder'i kadrosuna kattı.

Brighton, Polonyalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz takımı ayrıca oyuncuyu Lech Poznan'a 1 yıllığına geri kiraladı.



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