Galatasaray'ın gözdesine Meksika'dan övgü!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Cesar Montes ile ilgili büyük övgü geldi. Meksikalı gazeteci Ernesto Campos, 23 yaşındaki stoper ile ilgili "Genç olmasına rağmen olgun oynayan bir defans oyuncusu" dedi.

Haber; Sabah
Galatasaray'ın gözdesine Meksika'dan övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2020 10:05
Meksikalı gazeteci Ernesto Campos, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Cesar Montes'i anlattı. 'El Trotaestadios' kitabının yazarı olan Campos, Monterrey'de forma giyen 23 yaşındaki stoper için, "Montes çok çeşitli geçişlere sahip bir stoper... Genç olmasına rağmen olgun oynayan bir defans oyuncusu" diye konuştu.

"HAVA TOPLARINDA OLDUKÇA İYİ"

Genelde doğru hamlelerde bulunduğunu belirten ünlü gazeteci Fotomaç'ta yer alan haberde, "Takımı ileri doğru kaydırabiliyor. Geriye doğru çekebiliyor. Set oyunlarında takımın gol bulması için katkıda bulunabiliyor. Boyu sayesinde zaten hava toplarında oldukça iyi. Aynı zamanda ceza sahası içinde yüksek toplarda da rakipleriyle başa çıkabiliyor" dedi.

BU SEZON 34 MAÇA ÇIKTI

Satılmaları halinde Luyindama ve Marcao'nun yerini doldurabilecek bir isim arayan Fatih Terim'in Montes ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. Genç yıldız bu sezon tam 34 maça çıktı, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Montes'in kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Cesar Montes'in güncel piyasa değeri ise 5.2 milyon euro olarak gösterildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için