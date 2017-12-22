Fransa 2. Lig takımlarından'in Türk futbolcusu, gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. Bu sezon 18 maçta 15 gol kaydeden ve adından söz ettiren 21 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın ardındanda talip oldu.Galatasaray'ın devre arası transfer adaylarından olan Umut Bozok için Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'ın talip olduğu belirtildi. Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Fransız ekibinin Milli forvet içinteklif edeceği iddia edildi.Alt yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takım forması da giyen Umut Bozok için Galatasaray ve Nantes'ın dışında Lyon, Montpellier ve Strasbourg gibi ekipler ilgileniyor.