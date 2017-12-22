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Galatasaray'ın gözdesine Fransa'dan teklif var!

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Fransa 2. Lig takımı Nimes'in forveti Umut Bozok için Fransa Ligi ekibi Nantes'in teklif yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gözdesine Fransa'dan teklif var!
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22 Aralık 2017 16:47
Fransa 2. Lig takımlarından Nimes Olympique'in Türk futbolcusu Umut Bozok, gösterdiği performansla büyülemeye devam ediyor. Bu sezon 18 maçta 15 gol kaydeden ve adından söz ettiren 21 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın ardından Nantes da talip oldu.

Galatasaray'ın devre arası transfer adaylarından olan Umut Bozok için Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'ın talip olduğu belirtildi. Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Fransız ekibinin Milli forvet için 3 milyon Euro teklif edeceği iddia edildi.

FRANSA'DAN CİDDİ İLGİ

Alt yaş kategorilerinde Türkiye Milli Takım forması da giyen Umut Bozok için Galatasaray ve Nantes'ın dışında Lyon, Montpellier ve Strasbourg gibi ekipler ilgileniyor.



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