Galatasaray'ın gözdesi Tetteh yürekleri ağza getirdi

Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Benjamin Tetteh, hazırlık maçında sakatlandı.
Mol VIDI ile oynanan hazırlık maçının 31. dakikasında Benjamin Tetteh bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncu bu pozisyonun ardından oyuna devam etmedi ve kenara geldi.
Mol VIDI karşısında ilk golün asistini yapan Tetteh'in durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Çek basını Tetteh'in durumunun ciddi olmadığını haberlerine taşıdı.
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Mol VIDI ile oynanan hazırlık maçının 31. dakikasında Benjamin Tetteh bir sakatlık yaşadı. Golcü oyuncu bu pozisyonun ardından oyuna devam etmedi ve kenara geldi.
Mol VIDI karşısında ilk golün asistini yapan Tetteh'in durumu yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak. Çek basını Tetteh'in durumunun ciddi olmadığını haberlerine taşıdı.
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