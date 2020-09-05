Galatasaray'ın gözdesi Olympiakos yolcusu

Olympiakos, Yann M'Vila ile orta sahasına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gözdesi Olympiakos yolcusu
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05 Eylül 2020 22:19
Yunanistan takımı Olympiakos, Saint-Etienne oyuncusu Yann M'Vila'yı kadrosuna katıyor.

Adı Galatasaray'la da anılan oyuncu bedelsiz olarak Komşu'nun yolunu tutacak. Anlaşmanın tamamlanması çok yakın. M'Vila ile Olympiakos küçük pürüzler giderildikten sonra imzayı atacak.

30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 33 resmi maçta forma giydi ve takımına 2 asistlik katkı sağladı.



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