Galatasaray'ın gözdesi Olympiakos yolcusu

Yunanistan takımı Olympiakos, Saint-Etienne oyuncusu Yann M'Vila'yı kadrosuna katıyor.
Adı Galatasaray'la da anılan oyuncu bedelsiz olarak Komşu'nun yolunu tutacak. Anlaşmanın tamamlanması çok yakın. M'Vila ile Olympiakos küçük pürüzler giderildikten sonra imzayı atacak.
30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 33 resmi maçta forma giydi ve takımına 2 asistlik katkı sağladı.
Adı Galatasaray'la da anılan oyuncu bedelsiz olarak Komşu'nun yolunu tutacak. Anlaşmanın tamamlanması çok yakın. M'Vila ile Olympiakos küçük pürüzler giderildikten sonra imzayı atacak.
30 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 33 resmi maçta forma giydi ve takımına 2 asistlik katkı sağladı.