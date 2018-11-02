JORGE MENDES'İN TAKIMI 92 MİLYON EURO HARCADI

'ın transfer listesinde yer alan golcülerdeniçin sürpriz bir iddia gündeme geldi.Devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın da gündeminde yer alaniçin Premier League ekiplerindenda devreye girdi.Premier League'de attığı 9 golle en az skor üreten takımlardan olan Wolverhampton'ın devre arasında kadrosuna bir forvet transferi yapması beklenirken, adaylar arasında Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'nin de olduğu belirtildi.Bu sezon Kasımpaşa'daki performansıyla Avrupa'nın da dikkatini çeken Diagne, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında büyük liglerde oynamaya sıcak baktığını dile getirmişti.Fatih Terim'in de beğendiği isimler arasında yer alan 27 yaşındaki Senegalli oyuncu bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 11 gole imza attı.Ünlü menajer'in ortak olduğu, transfere harcadığı parayla son dönemde adından söz ettirdi.Turuncu-siyahlı ekip yaz transfer sezonunda yaklaşıkbonservis harcaması yapmıştı. Wolves'ın sezon başında en pahalı transferi'danalınanolmuştu.