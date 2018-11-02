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Galatasaray'ın gözdesi Nuno Espirito'nun listesinde

Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito, gol yollarında yaşadıkları sorunu çözmek için devre arası forvet takviyesi yapmayı planlarken, listeye Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne de girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gözdesi Nuno Espirito'nun listesinde
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02 Kasım 2018 16:21
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan golcülerden Mbaye Diagne için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mbaye Diagne için Premier League ekiplerinden Wolverhampton da devreye girdi.

Premier League'de attığı 9 golle en az skor üreten takımlardan olan Wolverhampton'ın devre arasında kadrosuna bir forvet transferi yapması beklenirken, adaylar arasında Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'nin de olduğu belirtildi.

Bu sezon Kasımpaşa'daki performansıyla Avrupa'nın da dikkatini çeken Diagne, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında büyük liglerde oynamaya sıcak baktığını dile getirmişti.

Fatih Terim'in de beğendiği isimler arasında yer alan 27 yaşındaki Senegalli oyuncu bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de oynadığı 10 karşılaşmada 11 gole imza attı.

JORGE MENDES'İN TAKIMI 92 MİLYON EURO HARCADI

Ünlü menajer Jorge Mendes'in ortak olduğu Wolverhampton, transfere harcadığı parayla son dönemde adından söz ettirdi.

Turuncu-siyahlı ekip yaz transfer sezonunda yaklaşık 92 milyon euroluk bonservis harcaması yapmıştı. Wolves'ın sezon başında en pahalı transferi Middlesbrough'dan 20 milyon euroya alınan Adama Traore olmuştu.



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