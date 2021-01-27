Galatasaray'ın gözdesi Mohamed, St.Etienne'e gidiyor

Galatasaray'ın uzun süredir transfer görüşmeleri yaptığı Mostafa Mohamed, bir diğer talibi olan Ligue 1 ekibi St. Etienne'e imza atmaya hazırlanıyor.



Fransa'nın en ünlü spor gazeteci olan L'Equipe, Fransız ekibinin Zamalek'in inadını kırdığını ve anlaşmanın 12 saat içinde tamamen noktalanacağını yazdı.



Uzun süredir ödeme planı konusunda anlaşamayan iki kulübün, 5 milyon dolarlık ödemenin yapılması konusunda ortak bir yol bulduğu ve resmi açıklamanın beklendiği kaydedildi.



OYUNCU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Mostafa Mohamed, kulübü Zamalek'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



Mısırlı oyuncu, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Bazı insanların neden isteklerime karşı durduklarını anlayamıyorum. Özellikle de Zamalek benden ne istediyse yaptıktan sonra..." açıklamasını yaptı.



Mohamed hakkında daha önce Zamalek Yöneticisi İbrahim Abdallah, "Galatasaray ile görüşmelerimiz devam ediyordu. Mostafa Mohamed'in menajeri, Galatasaray bir e-posta attı ve 'Sizinle görüşmek istemiyoruz.' dedi. Bu mail üzerine görüşmeler 1 hafta önce durmuştu." ifadelerini kullanmıştı.



