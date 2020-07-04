Galatasaray'ın gözdesi Luis Abram!

Arjantin basını, Galatasaray'ın Velez formasını giyen Perulu stoper için resmi görüşmelere başladığını yazdı. 1 yıl sözleşmesi kalan Luis Abram'ın artık kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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Galatasaray'ın gözdesi Luis Abram!
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04 Temmuz 2020 11:41
Bu sezon sakatlıklar nedeniyle stoper rotasyonunda büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray yeni sezonda işi sıkı tutmak istiyor...

Sarı-Kırmızılılar, Velez Sarsfield formasını giyen Luis Abram'ın transferi için resmi girişimlere başladı.

TEKLİF 4 MİLYON EURO

Arjantin basını, Galatasaray'ın Perulu stoper için Velez'e teklifini sunduğunu ve yanıt beklediğini yazdı. Alınan bilgilere göre Sarı- Kırmızılılar 4 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

SICAK BAKIYOR

1 yıl sözleşmesi kalan Luis Abram'ın artık kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

GIANNETTI DE TERİM'İN LİSTESİNDE

Galatasaray'ın Velez Sarsfield'ın bir başka stoperi Lautaro Gianetti ile de ilgilendiği belirtiliyor. 2022'ye kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Arjantinli futbolcu Velez'in takım kaptanı.



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