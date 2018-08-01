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Galatasaray'ın gözdesi Emre Akbaba için Fenerbahçe devrede

Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmeyen Emre Akbaba için Fenerbahçe, Alanyaspor'a cazip bir teklifle gitti.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın gözdesi Emre Akbaba için Fenerbahçe devrede
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01 Ağustos 2018 04:22
Genç futbolcular dışında yabancı transfer haberleriyle sürekli gündeme gelen Fenerbahçe, sezonun yerli bombasını patlatmak üzere harekete geçti. Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı gündemine aldı ve Alanya'ya teklifini iletti.

EZELİ RAKİBE ÇALIM ATILACAK
Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmemesi ve Alanya yönetiminin "Bize komik tekliflerle geliyorlar" ifadesinin ardından Fenerbahçe, Alanyaspor'a Emre Akbaba için teklifini ilettiği bildirildi.

AATIF SEÇENEĞİ MASADA OLACAK
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 milyon Euro ve 1 yerli futbolcu önerisini yaptığı ve birkaç gün içinde masaya oturulacağı belirtildi. Eğer yerli futbolcu istenmezse Aatıf seçeneği de masada olacak.

EMRE AKBABA SICAK BAKIYOR
Bu sezon büyük bir kulüpte oynamayı isteyen Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ancak son sözü Alanyaspor yönetiminin, Sarı-Lacivertli yöneticilerle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ardından verileceği bildirildi.

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