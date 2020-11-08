'Galatasaray'ın gözdesi elektrik hızında'

Galatasaray'da gündem Agustin Urzi… Menajerinin de görüşmeleri doğruladığı genç kanat oyuncusu için scout Tom Robinson'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Robinson, 20 yaşındaki genç oyuncu için, "Ana silahlarından biri, elektrik hızındaki patlaması. Rakiplerine korku veren dönüşleri. Sol kanadı yukarı ve aşağı sürekli gidip gelebilir. Yol koşucusu tarzı var" dedi. Banfield forması giyen Urzi'yi alan takımın büyük iş yapacağını da sözlerine ekledi.



Onyekuru'yu yine kiralamak isteyen Galatasaray, Monaco'dan olumlu yanıt alamayınca Agustin Urzi'yi de listesine dahil etti.



AGUSTIN URZI KİMDİR?

4 Mayıs 2000'de Arjantin'de dünyaya gelen Agustin Urzi, futbola şu anki takımı Banfield'ın altyapısında başladı. 20 yaşındaki yıldız, sol kanatta görev yapıyor. Urzi'nin güncel piyasa değeri ise transfermarkt verilerine göre 9 milyon euro. Urzi geçtiğimiz sezon Banfield formasıyla 20 resmi maça çıkarken, 1 asist yaptı.



