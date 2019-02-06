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Galatasaray'ın gözdesi Avusturya'ya gitti

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Aliou Badji'in yeni takımı belli oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gözdesi Avusturya'ya gitti
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06 Şubat 2019 19:18
İsveç Ligi ekiplerinden Djurgarden'da forma giyen 21 yaşındaki Senegalli golcü Aliou Badji'nin yeni takımı belli oldu.

Ara transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan golcü futbolcu, Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'e transfer oldu.

Aktarılan bilgilere göre Badji için Wien, Djurgarden'a 2 milyon euro civarında bir ücret ödeyecek. 

Aliou Badji, geçtiğimiz sezon Djurgarden formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol 3 asistlik performans sergilerken, bu sezon 2 müsabakada 2 gole imza atmıştı.



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