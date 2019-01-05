  •  
    Ocak ateşi!.. Cengiz için iki devden iki yeni teklif
  •  
    G.Saray'a rakip oluyor; "Para hiç sorun değil"
  •  
    "G.Saray'a mı gidecek? Hiçbir yere bırakmam"
  •  
    Türkiye'de her saniye bir TRANSFER geliyor!..
  •  
    G.Saray'a PARA gelince dev operasyon başladı!

Galatasaray'ın gözdesi 3 gol attı, 7-0 kazandılar

Galatasaray ile anılan Llorente'nin 3 gol attığı maçta Tottenham, Tranmere'yi 7-0 yendi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın gözdesi 3 gol attı, 7-0 kazandılar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2019 00:35
FA Cup'ta Tottenham, deplasmanda İngiltere 2. Ligi ekiplerinden Tranmere ile karşı karşıya geldi. Tottenham rakibine üstümlük kurmakta zorlanmadı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Tottenham'ın gollerini 40. dakikada ve 55. dakikada Aurier, 48, 71 ve 72'de adı Galatasaray ile anılan Llorente, 57'de Son, 82'de Kane kaydetti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için