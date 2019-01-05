FA Cup'ta Tottenham, deplasmanda İngiltere 2. Ligi ekiplerinden Tranmere ile karşı karşıya geldi. Tottenham rakibine üstümlük kurmakta zorlanmadı ve sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla Tottenham adını bir üst tura yazdırmayı başardı.Tottenham'ın gollerini 40. dakikada ve 55. dakikada Aurier, 48, 71 ve 72'de adı Galatasaray ile anılan Llorente, 57'de Son, 82'de Kane kaydetti.