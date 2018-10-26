Galatasaray'ın Gomis sonrası gol sorunu!

evinde önce Bursaspor sonra Schalke 04'e takılırken gol sorunu göze battı. Sarı-kırmızılılar son 6 resmi maçın 3'ünde gol atamazken, Gomis'in yokluğu her geçen hafta daha fazla hissediliyor.İstatistikler de Fransız yıldızın önemini gözler önüne seriyor. Bu sezon Süper Kupa, Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanan toplam 13 maçta G.Saray 21 gol buldu ve maç başına 1.61 ortalama yakaladı. Geçen sezonki 13 resmi maçta ise 27 gol atan Aslan, 2.07 gol ortalamasına ulaşmıştı. 13 maçlık periyotta 11 gol-3 asistlik katkı yapan Fransız forvete konsantre olan rakip savunmalar Tolga Ciğerci'yi (6 gol) tutamamıştı.Bu sezon ileri uçta Eren Derdiyok, Onyekuru ve Sinan Gümüş'ü değişmeli kullanan Fatih Terim, beklediği katkıyı bir türlü alamadı.Schalke maçında sadece bir tehlikeli pozisyona girebilirken defansta da aksamıştı. İşte takım içi problemler:Defansta Maicon büyük hatalar yapıyor; Muslera kalesini tek başına savunuyor. Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'da kendisini zorlayan oyunculara maç içinde kramp giriyor. Sarı-kırmızılılar koşu mesafesinde Şampiyonlar Ligi'nin en kötü takımları arasında yer alıyor. Muğdat Çelik ve Ömer Bayram, alternatifler olmayınca Schalke maçında kurtarıcı oldular. Beş önemli eksik (Serdar, Fernando, Emre, Onyekuru, Feghouli) Fatih Terim'in elini kolunu bağladı. Malatya'da Nagatomo ve Eren ile bu sayı 7 olacak...Sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Eren Derdiyok'un tedavisine başlandı. Eren de Malatya deplasmanında yok.