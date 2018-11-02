Derbide Galatasaray, 31. dakikada Ryan Donk'un attığı golle öne geçerken pozisyon, VAR ekranlarından tekrar izlendi.Younes Belhanda'nın kullandığı korner atışında Serdar Aziz topu kafayla indirdi, Ryan Donk tamamladı ve Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.Pozisyonda Hasan Ali Kaldırım yerde kalırken VAR odasından pozisyon tekrar izlendi. Hakem Fırat Aydınus, VAR'ın kararını bekledi ve pozisyonun nizami olduğu karar verildikten sonra santra atışını başlattı.