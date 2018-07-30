Galatasaray'ın gençlerine tam not

Galatasaray'ın genç yetenekleri kendilerine verilen şansı iyi kullanmaya devam ediyor.Fenerbahçe bu sezon potansiyeli yüksek gençleri kadrosuna katarken, Galatasaray da kendi altyapısındaki değerleri ortaya çıkardı. Kaleci İsmail Çipe, İsviçre kampından sonra Club Africain ile yapılan maçta da kalesinde adeta devleşti. Muslera'nın arkasında iyi yedek bir kaleci arayan teknik kadronun, İsmail'i ikinci kaleci için yeterli bulduğu ve şimdilik yeni bir transferin planlanmadığı bildirildi.Alkış toplayan bir diğer isim Yunus Akgün oldu. 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun, Club Africain maçında oyuna girdikten sonra etkili bir görüntü çizmesi takdir topladı. 'Yerli Griezmann' benzetmesi yapılan Yunus, İsmail Çipe ile beraber yerini sağlamlaştıran isimlerin başında geliyor. Ayrıca ilk kampta yer almasa da Terim'in genç stoper Ozan Kabak'ı A Takım'da düşündüğü biliniyor. Bu arada Doğan Can ve Celil Yüksel de göze giren diğer gençler olmayı başardı.