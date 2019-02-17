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Galatasaray'ın gençlerinden çılgın geri dönüş!

Galatasaray 21 yaş altı takımı U21 Liginde karşılaştığı Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın gençlerinden çılgın geri dönüş!
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17 Şubat 2019 14:52
Türkiye 21 yaş altı liginde Mücadele eden Galatasaray U21 takımı deplasmanda Kasımpaşa'yı son dakikada bulduğu gollerle 3-2'lik skorla mağlup etti ve puanını 52'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı Recep Gül'ün 35. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda Kasımpaşa'nın 2 golüne engel olamayıp 2-1 geriye düşmesine rağmen 90+2'de Ahmet Sivri ve 90+5'te Atalay Babacan'ın golleriyle süper bir geri dönüşe imza atarak karşılaşamayı 3-2 kazanmasını bildi.

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