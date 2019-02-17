Türkiye 21 yaş altı liginde Mücadele eden Galatasaray U21 takımı deplasmanda Kasımpaşa'yı son dakikada bulduğu gollerle 3-2'lik skorla mağlup etti ve puanını 52'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü.Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı Recep Gül'ün 35. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda Kasımpaşa'nın 2 golüne engel olamayıp 2-1 geriye düşmesine rağmen 90+2'de Ahmet Sivri ve 90+5'te Atalay Babacan'ın golleriyle süper bir geri dönüşe imza atarak karşılaşamayı 3-2 kazanmasını bildi.