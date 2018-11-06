Galatasaray'ın gençlerinden Almanya'da kritik galibiyet!

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 ve Schalke U19, Almanya'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, İstanbul'da mağlup ettiği Schalke'yi deplasmanda da mağlup etti. Galatasaray, Schalke'yi 2-1 yenerek grupta 2. sıraya yerleşti.Galatasaray'ın gençlerine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ali Kol ve 76. dakikada Mustafa Kapı kaydetti.Schalke'nin tek sayısını 42. dakikada Biskup attı. Galatasaray'da ilk golü atan Ali Kol, 70. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 7'ye çıkarttı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Schalke ise 1 puan ile sonuncu sırada kaldı.Galatasaray U19 takımı, 28 Kasım tarihinde Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.