  •  
    Şampiyonlar Ligi'nde günün sürprizi geldi!..
  •  
    Henry yanıyor, Monaco eriyor! 4 golle DİP yaptı!
  •  
    Ve F.Bahçe'ye flaş tepki geldi; mesajı da yolladı
  •  
    "Ben de artık gerçek bir Fenerbahçeli'yim ve..."
  •  
    Felipe Melo'dan dikkat çeken sözler! ''İstifa...''

Galatasaray'ın gençlerinden Almanya'da kritik galibiyet!

Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Schalke'yi Almanya'da 2-1 mağlup etti ve grupta 2. sıraya yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın gençlerinden Almanya'da kritik galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2018 21:58
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 ve Schalke U19, Almanya'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, İstanbul'da mağlup ettiği Schalke'yi deplasmanda da mağlup etti. Galatasaray, Schalke'yi 2-1 yenerek grupta 2. sıraya yerleşti.

Galatasaray'ın gençlerine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ali Kol ve 76. dakikada Mustafa Kapı kaydetti.

Schalke'nin tek sayısını 42. dakikada Biskup attı. Galatasaray'da ilk golü atan Ali Kol, 70. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 7'ye çıkarttı ve grupta 2. sıraya yükseldi. Schalke ise 1 puan ile sonuncu sırada kaldı.

Galatasaray U19 takımı, 28 Kasım tarihinde Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için