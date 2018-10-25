Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra tüm arayışlara rağmen golcü transferini gerçekleştiremeyen Galatasaray, Ocak ayında bu sorunu kesinlikle çözmek istiyor.Yaz döneminden dersler çıkartan yönetim, çalışmalara bu kez erken başladı. Modeste ve Origi gibi isimler Cim Bom'un listesinde yer alıyor ancak en üst sırada onun ismi yazıyor: Oumar Niasse. Fanatik'in iddiasına göre, İki yıldır gündeme gelen 28 yaşındaki Senegalli yıldız, bu kez Aslan olmaya çok yakın.Everton'da beklediği forma şansını bulamayan ve Premier Lig'de sadece 48 dakika oynayabilen Niasse, devre arasında ayrılmak istiyor. Niasse, Galatasaray'da oynamaya oldukça sıcak bakıyor. Niasse'nin yıllık maaşının da yüksek olmaması, Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor.Onyekuru transferi nedeniyle Everton ile sıcak ilişkiler kuran Sarı-Kırmızılı yönetim, önümüzdeki haftalarda İngiliz ekibiyle Niasse için temas kuracak. Galatasaray, yarım sezon veya 1.5 yıllık kiralama teklifiyle transferi gerçekleştirmek istiyor.Teknik direktör Fatih Terim de, hem hızı hem de atletik özellikleri nedeniyle Niasse'ı takımında görmeyi hedefliyor.