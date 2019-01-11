Galatasaray'ın forvet için A ve B planı!

Aradıkları golcü

Galatasaray'da transfer konusunda hareketli günler yaşanıyor. Önceki gün Marcao ile Emre Taşdemir'i peş peşe açıklayan sarı-kırmızılılar taraftarın hasretle beklediği santrfor için de art arda müjdeler vermeyi hedefliyor.Brezilyalı Alan Carvalho ile her konuda anlaşan ancak resmî açıklama için Çin'deki son prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Galatasaray, bu arada bir santrforun daha işini bitirmeye yaklaştı.Bir süredir takip edilen Benjamin Tetteh için Sparta Prag'ın kapısı çalındı. Daha önce Semih Kaya transferi sebebiyle iki kulübün arasında bir bağ bulunurken Çek kulübü, 21 yaşındaki futbolcuyu 12 milyon avrodan aşağıya bırakamayacaklarını bildirdi.Galatasaray'ın teklifi ise Sparta Praglı yetkililere yarım dönem için 1 milyon avro kiralama bedeli oldu. Satın alma opsiyonu konusunda da pazarlıklar sürerken, teknik heyet yöneticilere Tetteh'in tam aradıkları tipte bir oyuncu olduğunun altını çizdi. Fatih Terim, santrfor konusunun bir an önce netleşmesini istiyor.Sarı-kırmızılıların B Planı ise Demba Ba. Tecrübeli golcü, Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını belirtip sarı-kırmızılılardan gelecek cevabı beklemeye başladı. Galatasaraylı idareciler eğer Tetteh'i kadroya katamazsa B planı olan Demba Ba'yı Alan Carvalho'nun yanına getirecek. Tetteh bu sezon, Çek liginde 19 maçta 9 gol attı.