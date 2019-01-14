Galatasaray'ın forvet gözdesi, Premier Lig'de!

Sezon başında ismi'ın gündemine gelen Nantes'ın Arjantinli golcüsü'e transfer olmak için Galler'e gitti.Sky Sports'un haberine göre Cardiff City, Emiliano Sala için Nantes'abonservis bedeli ödedi.Sala, bu sezon Fransa Ligi'nde Nantes formasıyla 18 maça çıkarken 12 gol ve 2 asist yapmıştı.Sezon başında Bafetimbi Gomis'in gitmesinin ardından Galatasaray'ın gündemine giren Sala, ardından Nantes'ta kariyerinin en iyi performansına imza atmıştı.