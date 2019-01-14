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Galatasaray'ın forvet gözdesi, Premier Lig'de!

Sezon başında Galatasaray'ın golcü listesinde bulunan Emiliano Sala, Premier Lig'in yolunu tutuyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın forvet gözdesi, Premier Lig'de!
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14 Ocak 2019 19:24
Sezon başında ismi Galatasaray'ın gündemine gelen Nantes'ın Arjantinli golcüsü Emiliano Sala, Cardiff City'e transfer olmak için Galler'e gitti.

Sky Sports'un haberine göre Cardiff City, Emiliano Sala için Nantes'a 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Sala, bu sezon Fransa Ligi'nde Nantes formasıyla 18 maça çıkarken 12 gol ve 2 asist yapmıştı.

Sezon başında Bafetimbi Gomis'in gitmesinin ardından Galatasaray'ın gündemine giren Sala, ardından Nantes'ta kariyerinin en iyi performansına imza atmıştı.

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