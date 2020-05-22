Galatasaray'ın forvet adayları

Mario Mandzukic menajerler tarafından önerildi, Fatih Terim'in 1 senedir istediği Tetteh'i kulübü Sparta Prag satmaya karar verdi. İtalyan basınına göre ise Balotelli konusunda Cim Bom görüşme halinde. İşte golcü transferindeki yeni gelişmeler..

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'ın forvet adayları
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22 Mayıs 2020 09:47
Bir yandan 12 Haziran'da başlayacak lige hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Adımlarını erken atan yönetim, öncelikle yerli isimler üzerinden görüşmelere başladı. Ancak son 1 haftalık periyotta yabancı piyasası da hareketlendi. Özellikle sezon sonu Florin Andone gideceği için forvet konusunda pek çok isim gündemde. Al Duhail forması giyen Mario Mandzukic bunlardan ilki.

Menajerler tarafından önerilen 33 yaşındaki Hırvat yıldızın durumu, biraz da Falcao'ya bağlı. Çünkü maliyeti yüksek. Radardaki diğer oyuncu Mario Balotelli. Football Italia'ya göre Galatasaray ve Vasco da Gama kulüpleri, İtalyan golcünün menaceri Mino Raiola ile görüşme halinde. 29 yaşındaki futbolcu, kesin olarak Serie A ekibi Brescia'dan ayrılacak.

Pivot forvet Tetteh...

Ve Benjamin Tetteh. 1 senedir Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Tetteh konusunda Sparta Prag'ın inadı kırıldı. Çek basınına göre koronavirüs sonrası küçülme kararı alan Prag ekibi, Tetteh'i uygun bir bedele satmaya sıcak bakıyor. 22 yaşındaki ve 1.93 boyundaki Tetteh, tam bir pivot santrfor...

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