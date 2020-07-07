Galatasaray'ın Feghouli kararı; gerekirse bedava!

Trabzonspor yenilgisinin faturası, gördüğü kırmızı kartla Galatasaray'ı 10 kişi bırakan Sofiane Feghouli'ye çıkarıldı. Kırmızı kart sonrası sosyal medyada da ağır şekilde eleştirilen Feghouli kaçan Şampiyonlar Ligi fırsatının da tek sorumlusu olarak gösterildi. Bu tepkilerden sonra yönetim de Cezayirlinin biletini kesti.



PAZARLIK BİLE YAPILMAYACAK



Maaşı 4 aydır ödenmediği için Feghouli'ye verilecek para cezasının bir karşılığı bulunmuyor. Ancak yönetim 30 yaşındaki oyuncuya teklif gelmesi halinde dahi pazarlık yapmayacak. Takımda iki yıl daha kalırsa 8 milyon euro ödenecek Cezayirli yıldızın maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray, gerekirse bonservis bedeli almadan Feghouli'yi göndermeye hazır.



'BENİM HATAM' DEDİ TARAFTARI KIZDIRDI



Sofiane Feghouli dün Twitter'dan yaptığı açıklama ile taraftardan özür diledi. "Hatalıyım ve sorumluluğu alıyorum. Yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" diyen Feghouli'ye sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gözümüzden düştün. Evine dön" şeklinde mesajlar atarak tepki gösterdi.



