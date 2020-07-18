Pandemi sonrası oynadığı hiçbir maçı kazanamayan ve şampiyonluğa havlu atan Galatasaray'ın, futbolcuların alacaklarıyla da başı dertte olduğu ortaya çıktı.



Sarı-kırmızılı kulüpte futbolcuların büyük çoğunluğu ile indirim mutabakatı imzalanmıştı. Ancak bazı oyuncuların indirime yanaşmadığı ve kulübe ihtarname çektiği resmen duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüp isim açıklamadı ama bu oyuncuların başında Feghouli, Mariano ve Belhanda olduğu iddia edildi.



Ayrıca Feghouli ve Belhanda'nın bazı takımlarla anlaştığı ve bonservisini alıp imza parası peşinde olduğu ileri sürüldü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlemler hukuk içinde belirli bir süre içinde yapılacaktır" denildi.







