UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında salı günü Belçika'nın Club Brugge takımını konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 77. mücadelesine çıkacak.
Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:
- Şampiyonlar Ligi'nde 52. maç
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:
- UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.
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Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 76 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 30'unu ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 110 gol gördü.
Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|51
|14
|10
|27
|53
|86
| UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
| 8
| 8
| 0
| 0
| 23
| 5
|UEFA Kupası
|13
|5
|6
|2
|18
|13
| Kupa Galipleri Kupası
| 4
| 3
| 0
| 1
| 9
| 6
| TOPLAM
| 76
| 30
| 16
| 30
| 103
| 110
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın 52. UEFA Şampiyonlar Ligi maçını oynayacak.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 51 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 27 kez de mağlup oldu.
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 9 sezondaki performansı şöyle:
| Sezon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| P
| 1997-98
| 6
| 1
| 1
| 4
| 4
| 11
| 4
| 1998-99
| 6
| 2
| 2
| 2
| 8
| 8
| 8
| 1999-00
| 6
| 2
| 1
| 3
| 10
| 13
| 7
| 2002-03
| 6
| 1
| 1
| 4
| 5
| 10
| 4
| 2003-04
| 6
| 2
| 1
| 3
| 6
| 8
| 7
| 2012-13
| 10
| 5
| 2
| 3
| 14
| 14
| 17
| 2013-14
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 6
| 0
|2018-19
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|4
|2019-20
|4
|0
|1
|3
|0
|8
|1
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.
Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.
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