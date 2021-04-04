Galatasaray'ın Etebo ile kaybetme serisi: %54

Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo çıktığı maçlardaki yenilgi rakamı göze çarpıyor

Haber; Sabah
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Galatasaray'ın Etebo ile kaybetme serisi: %54
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04 Nisan 2021 13:37
Oghenekaro Etebo
Oghenekaro Etebo
Galatasaray
Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo, bir maçta daha ön liberoda Taylan Antalyalı'yı mumla arattı. Hatayspor'un skoru 2-0'a taşıyan golünde Ribeiro'yu bomboş bırakan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla ilk 11'de çıktığı 11 lig maçında 6 yenilgi ve 5 galibiyet gördü.

Galatasaray, Etebo ile yüzde 54 maç kaybetme istatistiğine sahip olarak dikkat çekti

MUSTAFA MUHAMMED SIFIR ÇEKTİ!

İlk yarıda bir şut çeken Mustafa Muhammed'in bu denemesi rakip defans tarafından engellendi. Mısırlı yıldız, %72.7 isabetli pas oranı ile oynadı.

EMİN'İ NEDEN GÖNDERDİNİZ!

TFF, Ocak ayında yabancı sınırını 14'ten 16'ya yükseltince Valentine Ozornwafor'a son anda lisans çıkarılmış, altyapıdan yetişen ve stoperde görev yapan Emin Bayram ise kiralık olarak Boluspor'a gitmişti. Terim'in dün akşam Gedson tercihi sosyal medyada tepki gördü. Taraftarlar, "Madem Ozornwafor'u oynatmayacaksınız, Emin'i neden gönderdiniz?" yorumunda bulundu



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