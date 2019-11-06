Galatasaray'ın eski ormancısı BalKhan bıraktı

Galatasaray'da da forma giymiş ormancı Choi "BalKhan" Hyun-jin, yaptığı açıklamayla profesyonel oyunculuğu bıraktığını açıkladı.



2019 VFŞL Yaz Mevsimi'nde Galatasaray Esports'ta forma giymiş çaylak ormancı, kariyerinin sadece daha başındayken oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Oyuncu, bıraktığı haberini ve bırakma sebebini Twitter'da duyurdu.



BalKhan attığı tweet'te "Redemption POA bana ödememi yapmadı ve artık profesyonel bir oyuncu olmayı düşünmüyorum. Onlarla iletişim kurmaya çalıştığımda iletişimimi görmezden geldiler. "Önceki takımından farklıyız" dediler ama aynıydılar. Artık kimseye güvenemem ve profesyonel bir oyuncu olamam." ifadelerini kullandı.



Tweet'in altında ise Redemption POA'nın nişancısı "Patrick" de bu konu hakkında konuştu. Patrick attığı tweet'te "Gerçekten yapabildiğim kadar bekledim ama anlatılanlar gerçek. Ben ve BalKhan 2 aydan uzun süredir cevap bekliyoruz ve onlar iletişim kurduğumuzda görmezden gelmeye devam ediyorlar. Olabildiğim kadar anlayışlı karşılamaya ve düşünceli olmaya çalıştım ama artık daha fazla bekleyemem." dedi.



Galatasaray'dan da oldukça geç ödeme alan ve bu konu hakkında şikayet eden BalKhan aynı olayı farklı takımlarda üst üste yaşamış oldu.



Profesyonel oyunculuğa 2019 yılında OPL liginden Bombers ekibinde başlayan BalKhan ilk mevsiminde lig birinciliği yaşamıştı. Lig birinciliğinin ardından MSI 2019'a katılan BalKhan, gruplarda 1907 Fenerbahçe Esports'un rakibi olmuştu. Fenerbahçe'ye karşı hiç galibiyet alamayan ve grup aşamasını 3. bitiren Bombers, MSI 2019'da 10-12.ci olmuştu. Bombers'daki performansının ardından yaz mevsiminde Galatasaray Esports'a transfer olan BalKhan burada takımıyla birlikte 3.lük yaşadı. Play-off'larda 3-0 SuperMassive'e yenilmelerinin ardından o mevsimi bitiren BalKhan Galatasaray Esports'tan ayrılıp Brezilya ligi CBLOL ekiplerinden Redemption POA'ya transfer oldu. O mevsim ligi sonunculukla kapatmalarının ardından BalKhan 22 Nisan'da takımdan ayrıldı.



Kaynak: 5Mid



Takımdan ayrılmasının ardından para ödemesi de alamayan Koreli ormancı, bu tür olayların üst üste yaşanmasının oyuna odaklanmasını zorlaştırdığını ve artık bunları yaşamak istemediğini söyleyerek pro oyunculuğu bırakmış oldu. Bu kararla birlikte çaylak ormancı toplam 1 yıl süren bir profesyonel oyunculuk deneyimi yaşamış oldu.



