Galatasaray'ın eski gözdesinin sözleşmesi feshedildi!

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da koronavirüs nedeniyle bir oyuncu ile ayrılık gerçekleşti.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın eski gözdesinin sözleşmesi feshedildi!
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08 Haziran 2020 21:23
Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova'nın savunma oyuncusu Benedikt Höwedes'in sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Höwedes'in koronavirüs sürecinde Almanya'da ailesi ile kalmak istediği için Rusya'ya dönmediğini ve sözleşmesinin feshedildiğini açıklandı.

32 yaşındaki deneyimli futbolcunun adı, son dönemde Galatasaray ile de anılıyordu.

Höwedes, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 24 resmi maçta forma giydi.

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