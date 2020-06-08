Galatasaray'ın eski gözdesinin sözleşmesi feshedildi!

Rusya Premier Lig takımlarındansavunma oyuncususözleşmesi feshedildi.Kulüpten yapılan açıklamada, Höwedes'in koronavirüs sürecinde Almanya'da ailesi ile kalmak istediği için Rusya'ya dönmediğini ve sözleşmesinin feshedildiğini açıklandı.32 yaşındaki deneyimli futbolcunun adı, son dönemde Galatasaray ile de anılıyordu.Höwedes, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 24 resmi maçta forma giydi.