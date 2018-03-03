Sezon başındalistesinde bulunan ve sonrasında Juventus'tan Southampton'a transfer olansürpriz bir talip çıktı.L'Equipte'te yer alan habere göre; Mario Lemina için Liverpool devreye girdi ve 20 milyon euroyu gözden çıkardı.Haberde; Klopp'un bu transferde ısrarcı olduğu ve olası Emre Can ayrılığının da etkisinin azaltacağını düşündüğü belirtildi.Juventus'tan Southampton'a 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve kulübüyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 22 maçta oynadı ve 1 gol attı.