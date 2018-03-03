  •  
    Ali Koç'un gündeme damga vuran videosu
  •  
    "Teknik direktör için üç ADAY belirlenmiştir.."
  •  
    Büyüka'dan Koç iddiası; "Yine 50 bin kişi olacak"
  •  
    Koç'un başkan olması sonrası Galatasaray?
  •  
    Denizli'den Koç gerçeği; "Çok sinirlidir ama..."

Galatasaray'ın eski gözdesine Liverpool kancası!

Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği orta saha oyuncusu Mario Lemina için Liverpool devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın eski gözdesine Liverpool kancası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2018 09:11
Sezon başında Galatasaray'ın listesinde bulunan ve sonrasında Juventus'tan Southampton'a transfer olan Mario Lemina'ya sürpriz bir talip çıktı.

L'Equipte'te yer alan habere göre; Mario Lemina için Liverpool devreye girdi ve 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

Haberde; Klopp'un bu transferde ısrarcı olduğu ve olası Emre Can ayrılığının da etkisinin azaltacağını düşündüğü belirtildi.

Juventus'tan Southampton'a 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve kulübüyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 22 maçta oynadı ve 1 gol attı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için