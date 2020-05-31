İstanbul dışı olabilir

Galatasaray, sezon başı ve devre arası hazırlıkları dışındaki en uzun kampını Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.12 Haziran'da yeniden başlayacak ligden bir hafta önce takımı önce teste alacak olan teknik direktör Fatih Terim, daha sonra oyuncularını kampa sokacak. Böylece lig başlayana kadar oyuncular izole bir şekilde yaşayacak ve koronavirüs tehdidinden uzak duracak.Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı futbolcuların da kamp fikrine sıcak baktıkları belirtildi. Oyuncular bu şekilde, hem fiziksel hem de psikolojik olarak maçlara hazırlanabilecek. Terim, kamp süresince oyuncularına zorunlu haller dışında dışarı çıkmalarına izin vermeyecek.Tecrübeli teknik adamın, ilerleyen günlerde Florya yerine kampın başka bir ilde olması fikrini de değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.